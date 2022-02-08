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Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2021 году

Автор: Александр Белоус

Минэкономики оценивает рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,2%. Таким образом, экономика не восстановилась после падения в 2020 году на 3,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Экономика Украины показывает тенденцию к стабильному росту. 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%", - говорится в сообщении Минэкономики.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины выросла на 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

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ВВП