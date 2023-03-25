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У Мінекономіки очікують від Світового банку 3,1 млрд доларів: на що підуть кредити

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Україна, Субота 25 березня 2023 10:54
У Мінекономіки очікують від Світового банку 3,1 млрд доларів: на що підуть кредити Фото: у Мінекономіки очікують від Світового банку 3,1 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Координація проектів та залучення інвестицій для відновлення України стали темою зустрічі першого віце-прем’єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко з регіональним віце-президентом Світового банку Анною Б’єрде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Уряд України тісно співпрацює з країнами-донорами, Європейською комісією та Світовим банком для забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки, покриття дефіциту бюджету, розвитку приватного сектору. Ми очікуємо на залучення 3,1 млрд доларів, які мобілізують більше ніж 18 млрд доларів для економіки України", - сказала Свириденко

Вона звернулася до іноземних партнерів для співфінансування ключових галузей економіки та координації проектів з відновлення України.

Так, серед пріоритетних напрямів на сьогодні є страхування воєнних та політичних ризиків, зокрема, йдеться про створення цільового міжнародного трастового фонду перестрахування та страхування воєнних ризиків для малого та середнього бізнесу. Реалізація цього проекту зробить доступними страхові продукти, що збільшить приток прямих іноземних інвестицій в Україну та мобілізує внутрішній ре-інвестиційний потенціал.

Окремо учасники зосередились на підтримці українського приватного сектору у 2023 році. Відповідно до звіту RDNA ("Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення") нагальна фінансова потреба України у приватному секторі складає 1,5 млрд доларів, з яких 0,6 млрд доларів в аграрній сфері.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Світовий банк презентував звіт "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення / Rapid Damage and Needs Assessment" (RDNA) - це комплексна оцінка нинішніх потреб України на відбудову та відновлення.

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