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В Минэкономики ожидают от Всемирного банка 3,1 млрд долларов: на что пойдут кредиты

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Украина, Суббота 25 марта 2023 10:54
В Минэкономики ожидают от Всемирного банка 3,1 млрд долларов: на что пойдут кредиты Фото: в Минэкономики ожидают от Всемирного банка 3,1 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Координация проектов и привлечение инвестиций для возобновления Украины стали темой встречи первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко с региональным вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Правительство Украины тесно сотрудничает со странами-донорами, Европейской комиссией и Всемирным банком для обеспечения финансирования приоритетных отраслей экономики, покрытия дефицита бюджета, развития частного сектора. Мы ожидаем привлечения 3,1 млрд долларов, которые мобилизуют более 18 млрд долларов для экономики Украины ", - сказала Свириденко

Она обратилась к иностранным партнерам для софинансирования ключевых областей экономики и координации проектов по восстановлению Украины.

Так, среди приоритетных направлений на сегодняшний день есть страхование военных и политических рисков, в частности, речь идет о создании целевого международного трастового фонда перестрахования и страхования военных рисков для малого и среднего бизнеса. Реализация этого проекта сделает доступными страховые продукты, что увеличит приток прямых иностранных инвестиций в Украину и мобилизует внутренний реинвестиционный потенциал.

Отдельно участники сосредоточились на поддержке украинского частного сектора в 2023 году. Согласно отчету RDNA ("Быстрая оценка нанесенного ущерба и нуждам на восстановление") насущная финансовая потребность Украины в частном секторе составляет 1,5 млрд долларов, из которых 0,6 млрд долларов в аграрной сфере.

Напомним, в сентябре 2022 года Всемирный банк представил отчет "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление / Rapid Damage and Needs Assessment" (RDNA) - это комплексная оценка нынешних потребностей Украины на восстановление и восстановление.

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