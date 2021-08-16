Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин и дизель по формуле "Роттердам+"

Министерство экономики пересмотрело предельные цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с формулой "Роттердам+", обязав АЗС снизить свои цены на 20-60 коп./литр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС в середине августа не должна превышать 31,67 грн/литр, на дизтопливо - 28,64 грн/литр. По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 коп./литр, на ДТ - на 60 коп./литр.