Минэкономики обязало АЗС снизить цены на бензин на 23 коп/л по формуле "Роттердам+"

Расчетная цена на бензины на конец июля по этой формуле установлена на уровне 26,64 грн/литр и дизтоплива - 22,25 грн/литр.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, на дизтопливо - 29,25 грн/литр.

По сравнению с серединой месяца средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ - на 0,35 грн/литр.

Как сообщалось, на период действия карантина правительство постановлением от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр, бензина - не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании данных Platts CIF NWE (порт "Роттердам-Амстердам-Антверпен"), а также затрат 27 долл/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.