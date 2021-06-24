Минэкономики пересчитало цену на бензин на конец июня по формуле "Роттердам+"

Министерство экономики Украины пересчитало предельную цену на бензин и дизельное топливо на основании формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение ведомства.

Предельная цена пересчитана на основании формулы с привязкой к котировкам бензина в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 долл/т на транспортировку топлива в Украину и 5-7 грн/л торговой наценки на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС на конец июня - начало июля не должна превышать 30,84 грн/литр, на дизтопливо - 29,23/грн.

По сравнению серединой месяца, средняя цена на бензин возросла на 0,02 грн/литр, на ДТ - на 0,14 грн/литр.

