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Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин на 23 коп/л за формулою "Роттердам+"

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 12:15
Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин на 23 коп/л за формулою "Роттердам+" Фото: АЗС будуть зобов'язані знизити ціни на бензин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перерахувало граничні ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до формули "Роттердам +". Ціна палива в порту Роттердама плюс 27 доларів за доставку 1 тонни в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінекономіки.

Розрахункова ціна на бензини на кінець липня по цій формулі встановлена ​​на рівні 26,64 грн/літр і дизпалива - 22,25 грн/літр.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,64 грн/літр, на дизпаливо - 29,25 грн/літр.

У порівнянні з серединою місяця середня ціна на бензин зросла на 0,23 грн/літр, на ДТ - на 0,35 грн/літр.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.

Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт "Роттердам-Амстердам-Антверпен"), а також витрат 27 долл/тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

Нагадаємо, "бензинова" формула є ідентичною до формули на вугілля "Роттердам+", яка діяла з 2016 по 2019. Обидві вони засновані на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

Як повідомлялось, Мінекономіки перерахувало ціну на бензин на кінець червня за формулою "Роттердам+".

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