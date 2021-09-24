В Минэкономики обосновали скачок цен в Украине

Потребительские цены на товары и услуги для граждан Украины в 2021 году вырастут примерно на 10%. Такая инфляция является "платой" за "оздоровление" экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина.

Как отметили в Министерстве, ожидается, что уровень инфляционной активности в этом году будет выше прошлогоднего, в результате, как, в основном, действия внешних фактора цен, в т.ч. и на энергоносители, высокой затратной составляющей (через динамику цен производителей), так и фактора реализации отложенного спроса.

"Но такая динамика не может рассматриваться как любая угроза для экономики в целом и для ускорения, собственно, потребительской инфляции в дальнейшей перспективе. То есть инфляцию 2021 года следует рассматривать как вполне обусловленную "плату" за "оздоровление" экономики на фоне значительных потерь ряда отраслей в течение карантина", - говорится в комментарии.