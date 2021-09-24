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У Мінекономіки обґрунтували стрибок цін в Україні

Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни на товари та послуги для громадян України у 2021 році зростуть приблизно на 10%. Така інфляція є "платою" за "оздоровлення" економіки на тлі значних втрат низки галузей упродовж карантину.

Про це Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки щодо рівня інфляції в Україні.

Як зазначили в Міністерстві, очікується, що рівень інфляційної активності у цьому році буде вищим за минулорічний, внаслідок, як, переважно, дії чинника зовнішніх цін, у т.ч. і на енергоносії, високої витратної складової (через динаміку цін виробників), так і чинника реалізації відкладеного попиту.

"Але така динаміка не може розглядатися як будь-яка загроза для економіки в цілому та для прискорення, власне, споживчої інфляції в подальшій перспективі. Тобто інфляцію 2021 року варто розглядати як цілком обумовлену "плату" за "оздоровлення" економіки на тлі значних втрат низки галузей упродовж карантину", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2021 року інфляція в річному вимірі (до серпня 2020 року) залишилася на рівні 10,2%.

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Інфляція в Україні