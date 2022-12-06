У Мінекономіки назвали суму доходів України від аграрного експорту

"Загалом за 11 місяців поточного року Україна експортувала 50,9 млн тонн продукції АПК та харчової промисловості на загальну суму 21,1 млрд доларів. В обсягах це на 16,7%, а в вартості - на 13,7% менше, ніж за 11 місяців минулого року", - сказала Свириденко.

Серед продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості найбільше було експортовано, зокрема:

кукурудзи (21,9 млн тонн на суму 5,3 млрд доларів);

пшениці (9,6 млн тонн на суму 2,3 млрд доларів);

олії соняшникової (3,9 млн тонн на суму 5,0 млрд доларів);

насіння свиріпи або ріпаку (2,9 млн тонн на суму 1,4 млрд доларів);

шроту з рослинних жирів і олій (2,9 млн тонн на суму 671,2 млн доларів).

Свириденко повідомила, що за даними звіту, підготовленого KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства, збитки (прямі втрати) аграрного сектору сягнули 6,6 млрд доларів, непрямі - 34,25 млрд доларів.

Як заявила Свириденко, вагоме значення у відновленні обсягів експорту мають "зернова ініціатива", що діє з липня 2022 року, та нова програма Grain from Ukraine.