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В Минэкономики назвали сумму доходов Украины от аграрного экспорта

Фото: экспорт аграрной продукции из Украины с начала года достиг 21,1 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на существенные потери, понесенные сельским хозяйством из-за агрессии РФ, Украина сохраняет значительный экспортный потенциал в агросфере, заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью телеканалу СNN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В целом за 11 месяцев текущего года Украина экспортировала 50,9 млн тонн продукции АПК и пищевой промышленности на общую сумму 21,1 млрд долларов. В объемах это на 16,7%, а в стоимости - на 13,7% меньше, чем за 11 месяцев в прошлом году", - сказала Свириденко.

Среди продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности больше всего было экспортировано, в частности:

  • кукурузы (21,9 млн. тонн на сумму 5,3 млрд долларов);
  • пшеницы (9,6 млн. тонн на сумму 2,3 млрд долларов);
  • масла подсолнечного (3,9 млн тонн на сумму 5,0 млрд долларов);
  • семена свирепы или рапса (2,9 млн тонн на сумму 1,4 млрд долларов);
  • шрота из растительных жиров и масел (2,9 млн тонн на сумму 671,2 млн долларов).

Свириденко сообщила, что по данным отчета, подготовленного KSE Institute совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, убытки (прямые потери) аграрного сектора достигли 6,6 млрд долларов, косвенные - 34,25 млрд долларов.

Как заявила Свириденко, важное значение в восстановлении объемов экспорта имеют "зерновая инициатива", действующая с июля 2022 года, и новая программа Grain from Ukraine.

Напомним, у украинских экспортеров в ЕС возникли проблемы из-за санкций против оккупированных областей Украины.

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Министерство экономики