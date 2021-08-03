В Минэкономики назвали причины скачка цен в Украине

Как отмечается в сообщении, в июне несколько ослаб основной фактор внешних цен на пищевые продукты и энергоносители.

"При текущей специфике спроса, в котором, с одной стороны, все еще сохраняется постоянное концентрирование на продуктах питания, с другой, - начинают активизироваться расходы, которые откладывались в течение карантинного периода (туризм, гостиницы, общественное питание), уровень годовой потребительской инфляции остается высоким", - говорится в обзоре.

Во-вторых, отметили в Минэкономики, сейчас украинская экономика, как в целом и мировая, постепенно выходит из ограничивающих активность условий, но с сохранением определенного уровня неопределенности на перспективу в ожидании очередной волны пандемии, что также обуславливает высокий уровень инфляции.

"Ожидается, что в ближайшее время дефляция или значительно меньшая траектория роста цен на продовольствие в летние месяцы, при условии определенной диверсификации потребительского спроса на фоне постепенного восстановления уровня экономической активности, обеспечит общее замедление инфляции", - отметили в Минэкономики.