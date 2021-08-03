У Мінекономіки назвали причини стрибка цін в Україні

Як зазначається в повідомленні, у червні дещо послабився основний фактор зовнішніх цін, переважно, на харчові продукти та енергоносії.

"За поточної специфіки попиту, у якому, з одного боку, усе ще зберігається стале концентрування на продуктах харчування, з іншого, - починають активізуватись витрати, що відкладались упродовж карантинного часу (туризм, готелі, громадське харчування тощо), рівень річної споживчої інфляції лишається високим", - йдеться в огляді.

По-друге, зазначили в Мінекономіки, наразі вітчизняна економіка, як загалом і світова, поступово виходить з обмежуючих активність умов, але зі збереженням певного рівня невизначеності на перспективу з огляду на очікування щодо чергової хвилі пандемії, що так само зумовлює вищий рівень інфляції.

"Очікується, що найближчим часом дефляція або значно стриманіша траєкторія зростання цін на продовольство в літні місяці, за умови певної диверсифікації споживчого попиту на тлі поступового відновлення рівня економічної активності, забезпечить загальне уповільнення інфляції", - зазначили в Мінекономіки.