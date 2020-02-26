В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье

Цены на жилье на первичном рынке в январе 2020 года выросли на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года в то время как в декабре цены увеличились на 6,4%. Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, цены на жилье в течение 2019 года активно росли, "что стало отражением роста активности украинцев на рынке недвижимости на фоне существенных ревальвационных процессов, которые "удешевили" жилую недвижимость".

Напомним, по данным Госстата, в IV квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,6%. По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,9%, на вторичном - на 8,9%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2019 год по Украине выросла на 10,4% по 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская область - 4 706 грн.