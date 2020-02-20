В Минэкономики назвали крупнейшего покупателя с/х продукции из Украины

В январе 2020 года крупнейшим покупателем сельскохозяйственной продукции из Украины с долей 10,2% был Китай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным министерства, в ТОП 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период, вошли Египет (10,1%); Испания и Нидерланды (по 8,0%); Турция (6,6%).

Всего же в январе 2020 года Украина поставила на внешние рынки сельскохозяйственной продукции на 1,984 млрд долларов, что на 14% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, из общего экспорта Украины доля аграрной продукции составляет 48%. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры - 48% и масличные - 23%.

В целом за январь 2020 года внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составил около 2,5 млрд долларов, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Напомним, общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 12 месяцев 2019 года составил 110,844 млрд долларов. По итогам года крупнейшим торговым партнером остается Китай - 12,789 млрд долларов и 11,5% от общего объема.

Как сообщало РБК-Украина, в начале нового года Госстат зафиксировал падение в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.