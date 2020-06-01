В Минэкономики назвали количество выданных банками "доступных кредитов"

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

С февраля государственной программой воспользовались около 500 предприятий

По состоянию на 1 июня украинские банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали малым предпринимателям 546 кредитов на сумму 339 млн грн. За прошедшую неделю банки предоставили 62 кредита суммарно на 43 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, за прошлую неделю выдан кредит для развития стартапа и выдан первый кредит под гарантию Фонда развития предпринимательства.

В настоящее время воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" могут клиенты 12 банков.

Ранее правительством был повышен лимит доступного кредита под 5-7-9% с 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках программы. Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки микро- и малого бизнеса на время действия карантинных мероприятий, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.

Как сообщало РБК-Украина, спрос бизнеса на кредиты по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" есть, но пока этот процесс трудно назвать массовым.

Напомним, за 100 дней реализации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" девять банков-партнеров выдали 462 кредиты на общую сумму 283,5 млн грн (10,3 млн долларов по курсу НБУ).

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Автор: Александр Белоус