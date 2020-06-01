ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінекономіки назвали кількість виданих банками "доступних кредитів"

Новини » Економіка     01.06.2020 - 16:07
У Мінекономіки назвали кількість виданих банками "доступних кредитів"
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

З лютого державною програмою скористалися близько 500 підприємств

Станом на 1 червня українські банки в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали малим підприємцям 546 кредитів на суму 339 млн грн. За минулий тиждень банки надали 62 кредити сумарно на 43 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначили в прес-службі, за минулий тиждень видано кредит для розвитку стартапу та видано перший кредит під гарантію Фонду розвитку підприємництва.

Наразі скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можуть клієнти 12 банків.

Раніше урядом було підвищено ліміт доступного кредиту під 5-7-9% з 1,5 млн грн до 3 млн грн, а також було розширено інвестиційні цілі, на які підприємець може отримати позику в межах програми. Програму також було доповнено антикризовим пакетом для підтримки мікро--та малого бізнесу на час дії карантинних заходів введених урядом для подолання в Україні пандемії Covid-19.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Нагадаємо, за 100 днів реалізації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" дев'ять банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн (10,3 млн доларів за курсом НБУ).

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України кредитбанкиМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся