У Мінекономіки назвали кількість виданих банками "доступних кредитів"

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

З лютого державною програмою скористалися близько 500 підприємств

Станом на 1 червня українські банки в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали малим підприємцям 546 кредитів на суму 339 млн грн. За минулий тиждень банки надали 62 кредити сумарно на 43 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначили в прес-службі, за минулий тиждень видано кредит для розвитку стартапу та видано перший кредит під гарантію Фонду розвитку підприємництва.

Наразі скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можуть клієнти 12 банків.

Раніше урядом було підвищено ліміт доступного кредиту під 5-7-9% з 1,5 млн грн до 3 млн грн, а також було розширено інвестиційні цілі, на які підприємець може отримати позику в межах програми. Програму також було доповнено антикризовим пакетом для підтримки мікро--та малого бізнесу на час дії карантинних заходів введених урядом для подолання в Україні пандемії Covid-19.

Як повідомляло РБК-Україна, попит бізнесу на кредити за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" є, але поки цей процес важко назвати масовим.

Нагадаємо, за 100 днів реалізації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" дев'ять банків-партнерів видали 462 кредити на загальну суму 283,5 млн грн (10,3 млн доларів за курсом НБУ).

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Автор: Олександр Білоус