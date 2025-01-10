У Мінекономіки назвали дві причини зростання цін в Україні

"Загалом споживча інфляція, попри прискорення цінової динаміки в листопаді є відносно невисокою як для країни, яка наразі перебуває в активній фазі війни з РФ на своїй території", - йдеться в огляді.

Як зазначили в Мінекономіки, пришвидшення інфляційних процесів відбулося внаслідок дії переважно внутрішніх чинників:

по-перше, це підвищенні витрати (поновлення відключень електроенергії через російські атаки, подальше зростання витрат на енергоресурси, дефіцит кваліфікованих кадрів та дефіцит доступних кредитних ресурсів),

по-друге, це неврожай деяких сільгоспкультур.

За цих умов вплив базової інфляції (фундаментальний інфляційний тиск) та вплив небазової інфляції був однаковим - за 11 місяців внесок базової інфляції в загальну інфляцію становив 5,2 в.п. при зростанні на 9,3%, а внесок небазової інфляції також становив 5,2 в.п. при зростанні на 12% (базова інфляція має більший вплив на загальну інфляцію), додали в Мінекономіки.