В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

"В целом потребительская инфляция, несмотря на ускорение ценовой динамики в ноябре является относительно невысокой как для страны, которая сейчас находится в активной фазе войны с РФ на своей территории", - говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, ускорение инфляционных процессов произошло вследствие действия преимущественно внутренних факторов:

во-первых, это повышенные расходы (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост расходов на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов),

во-вторых, это неурожай некоторых сельхозкультур.

В этих условиях влияние базовой инфляции (фундаментальное инфляционное давление) и влияние небазовой инфляции было одинаковым - за 11 месяцев вклад базовой инфляции в общую инфляцию составил 5,2 п.п. при росте на 9,3%, а вклад небазовой инфляции также составил 5,2 п.п. при росте на 12% (базовая инфляция имеет большее влияние на общую инфляцию), добавили в Минэкономики.