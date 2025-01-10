В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

Потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 года выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%. Рост цены обусловлен повышенными затратами в производстве и неурожаем некоторых культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (ноябрь 2024) Минэкономики.
"В целом потребительская инфляция, несмотря на ускорение ценовой динамики в ноябре является относительно невысокой как для страны, которая сейчас находится в активной фазе войны с РФ на своей территории", - говорится в обзоре.
Как отметили в Минэкономики, ускорение инфляционных процессов произошло вследствие действия преимущественно внутренних факторов:
В этих условиях влияние базовой инфляции (фундаментальное инфляционное давление) и влияние небазовой инфляции было одинаковым - за 11 месяцев вклад базовой инфляции в общую инфляцию составил 5,2 п.п. при росте на 9,3%, а вклад небазовой инфляции также составил 5,2 п.п. при росте на 12% (базовая инфляция имеет большее влияние на общую инфляцию), добавили в Минэкономики.
Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.
По оценке НБУ, в декабре годовая инфляция достигла 12%. Госстат обнародует официальную информацию 10 января.