В Минэкономики инициировали ограничения на импорт минудобрений, выгодные Фирташу

Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономики планирует ввести ограничения на импорт минудобрений в Украину из других стран. Квотирование физических объемов импорта может укрепить монополию Group DF Дмитрия Фирташа на рынке и взвинтит цены на удобрения для сельхозпроизводителей.

Об этом говорится в статье "Цензор.нет", передает РБК-Украина.

В частности, сообщается, что комиссия предлагает ввести ограничения сроком на 3 года для азотных, азотно-фосфорных и комплексных трехкомпонентных удобрений, импортируемых из Европейского Союза, Беларуси, Узбекистана и других стран. Ограничение европейского импорта спровоцирует удорожание продукции, ее дефицит, ручное управление рынок и коррупцию, прогнозирует издание.

В свою очередь, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, отметил, что "вмешательство в рынок удобрений будет минимальным", а решение в целом защитит национального производителя и сбалансирует рынок минеральных удобрений.

Также свою инициативу ведомство объясняет ростом импорта, который негативно сказывается на работе украинских производителей удобрений.

Напомним, с начала года в Украине резко выросло производство минудобрений. По данным "Инфоиндустрии", выпуск всех основных азотных удобрений вырос на 77-87%. Такая тенденция сохранилась и в І-м квартале 2020 года. Рост объемов производства аммиака составил 67%, удобрений - более 30%.

По данным "Цензора", заводы группы компаний Дмитрия Фирташа запустили новые производственные участки, которые продолжают работать рентабельно. Кроме того, производимые заводами Group DF удобрения на внутреннем рынке гораздо дороже, чем на экспорте.

Напомним, ранее крупнейшие производители сложных удобрений призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики Игоря Петрашко защитить отрасль от экспансии импортной продукции.