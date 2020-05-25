У Мінекономіки ініціювали обмеження на імпорт міндобрив, які вигідні Фірташу

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з інших країн. Квотування фізичних обсягів імпорту може зміцнити монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку і збільшити ціни на добрива для сільгоспвиробників.

Про це йдеться в статті "Цензор.нет", передає РБК-Україна.

Зокрема, повідомляється, що комісія пропонує ввести обмеження терміном на 3 роки для азотних, азотно-фосфорних і трикомпонентних комплексних добрив, що імпортуються з Європейського Союзу, Білорусі, Узбекистану та інших країн. Обмеження європейського імпорту спровокує подорожчання продукції, її дефіцит, ручне керування ринок і корупцію, прогнозує видання.

Своєю чергою, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, зазначив, що "втручання в ринок добрив буде мінімальним", а рішення в цілому захистить національного виробника і збалансує ринок мінеральних добрив.

Також свою ініціативу відомство пояснює зростанням імпорту, який негативно позначається на роботі українських виробників добрив.

Нагадаємо, з початку року в Україні різко зросло виробництво міндобрив. За даними "Інфоіндустріі", випуск всіх основних азотних добрив зріс на 77-87%. Така тенденція збереглася і в І-му кварталі 2020 року. Зростання обсягів виробництва аміаку склав 67%, добрив - понад 30%.

За даними "Цензора", заводи групи компаній Дмитра Фірташа запустили нові виробничі ділянки, які продовжують працювати рентабельно. Крім того, виробляються заводами Group DF добрива на внутрішньому ринку значно дорожче, ніж на експорт.

Нагадаємо, раніше найбільші виробники складних добрив закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки Ігоря Петрашка захистити галузь від експансії імпортної продукції.