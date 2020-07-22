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У Мінекономіки хочуть переглянути обсяги торгівлі з Росією і Білоруссю

Київ, Середа 22 липня 2020 09:02
У Мінекономіки хочуть переглянути обсяги торгівлі з Росією і Білоруссю
Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки планує відсікати партії товару, які йдуть з території Росії через Білорусь

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дуже непокоїть величезний негативний баланс з Росією, з Білоруссю і з Казахстаном. Із загального дефіциту на 10 млрд доларів приблизно 6 млрд - з цими трьома країнами.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Це величезна сума. Ринки для нас закрили, а ми далі продовжуємо дуже багато чого купувати з тих країн. Ми не зможемо в довгостроковому плані так вижити", - сказав він.

Як зазначив Петрашко, Україна торгує зі світом, отримує гроші "і просто ось так от купує продукцію у блоку країни агресора".

У Міністерстві знають, як працюють ланцюжки поставок в Україну.

"Те, що росіянам заборонено експортувати в Україну, вони поставляють у Білорусь, ставлять там штамп, і це вже йде як білоруський товар в Україну", - сказав він.

Міністр повідомив, що зараз у Мінекономіки працюють над тим, як відслідковувати та відсікати подібні партії товару з Росії.

Нагадаємо, в липні, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1147 щодо заборони на ввезення на митну територію України залізничних вагонів з Росії.

Відзначимо, з квітня 2020 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

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