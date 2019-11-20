В Минэкономики не готовы назвать сроки создания ЗСТ с Турцией

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что на данный момент нет точных сроков подписания соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией. Об этом Качка рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в этом вопросе необходимо готовиться к длительной работе.

"В этом процессе есть столкновения в вопросах, где Украина говорит "да", а Турция - "нет". Поэтому надо менять подходы к ведению переговоров. Будем работать. Это не самые простые переговоры. Но обе стороны понимают, что нам нужна эта сделка. И это вселяет надежду, что это соглашение все же будет подписано. Важно, чтобы сделка была выгодной для обеих сторон. Удастся ли это мне? Неизвестно. Поэтому я не буду говорить о сроках. Это возможно сделать за один раунд. Возможно, на это понадобится несколько лет", - сказал Качка.

Также он отметил, что кроме ЗСТ с Турцией на повестке дня для Украины стоят соглашения с Северной Македонией, Сербией и Великобританией. Также планируется расширение соглашения с Канадой на услуги.

Кроме этого, по словам Качки, Украина планирует ввести новую линию, согласно которой будут заключаться упрощенные соглашения о свободной торговле.

"Их можно называть преференциальными соглашениями. То есть набор ключевых товаров, с которых нам надо снять пошлины. Мы по этим товарам договариваемся, но оставляем оставшиеся сложные вопросы на будущее. Такие сделки возможны с такими странами как Пакистан, Индия, Китай, Египет, вся Северная Африка. Также интересна география, где мы больше всего присутствуем, например, страны Персидского залива. Это гораздо проще, чем говорить о комплексном соглашении о свободной торговле", - сообщил он.

Напомним, в 2018 году Украина и Турция приняли решение создании зоны свободной торговли. Ожидалось, что соглашение будет подписано до конца 2018 года.

В марте 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры с Украиной о ЗСТ находятся на последнем этапе. Тогда Чавушоглу заявил, что соглашение должно быть подписано в ближайшее время.