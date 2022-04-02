В Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отвергает призывы Украины оказывать большую военную поддержку. Он заявил, что Германия опасается сделать "необдуманный шаг",

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого министра Rheinische Post .

"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - заявил Хабек.

По его словам, Украине сложно понять, что "в политике нет морально безупречной позиции, но всегда есть соображение о предотвращении большего зла".