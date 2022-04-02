RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек відкидає заклики України надавати більшу військову підтримку. Він заявив, що Німеччина побоюється зробити "необдуманий крок",

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького міністра Rheinische Post.

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - заявив Хабек.

За його словами, Україні складно зрозуміти, що "в політиці немає морально бездоганної позиції, але завжди є міркування про запобігання більшого зла".

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що Роберт Хабек після вторгнення Росії заявив, що Україні залишилося кілька годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВійна Росії проти України