Мінекономіки фіксує дефіцит кадрів і мільйони економічно неактивних українців
В усіх галузях по Україні фіксується дефіцит кадрів. І при цьому близько 8 мільйонів українців економічно неактивні.
Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
За словами Бережної, Міністерство економіки проводило дослідження, і встановило, що Україні наразі потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці.
Вона також додала, що "величезним полем" для співпраці та уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.
Заступниця міністра економіки зауважила, що в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у рамках якого надаються 30 тисяч стипендій.
"Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов'язки та робочі обов'язки", - наголосила Бережна.
Тому, як вважає заступниця міністра, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.
Зауважимо, що кадрова криза в Україні від початку повномасштабної війни гостро позначилася на комунальній сфері. РБК-Україна писало, що наразі особливо затребувані кваліфіковані представники робітничих професій, електрики, слюсарі, а також не вистачає двірників і сантехніків.
Докладніше про актуальні вакансії для комунальників та які зарплати пропонують у цій галузі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас ми повідомляли, що лише від початку 2024 року ваучер на навчання за кошти держави отримали 20 тисяч українців. Детальніше про те, хо та як може отримати ваучер на навчання, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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