Минэкономики фиксирует дефицит кадров и миллионы экономически неактивных украинцев
Во всех отраслях Украины фиксируется дефицит кадров. И при этом около 8 миллионов украинцев экономически неактивны.
Об этом заявила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина"
По словам Бережной, Министерство экономики проводило исследования, и установило, что Украине сейчас нужно 4,5 миллиона дополнительных работников на рынке труда.
Она также добавила, что "огромным полем" для сотрудничества и правительства, и бизнеса, и общественных организаций есть создание большего количества программ, которые помогут украинцам быть более конкурентоспособными на рынке труда.
Замминистра экономики отметила, что в Украине уже есть программы переобучения и ваучеров, а также существует Coursera и ее проект повышения квалификации Reskill, в рамках которого предоставляются 30 тысяч стипендий.
"Но одновременно это капля в море, потому что в Украине примерно 8 млн внутри государства экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работы по определенным причинам в связи с инвалидностью, или это ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, будь то женщины, которые не могут совмещать семейные обязанности и рабочие обязанности", - подчеркнула Бережная.
Поэтому, по мнению заместителя министра, огромная концентрация работы должна быть выполнена, чтобы активировать эти группы экономически неактивного населения.
Отметим, что кадровый кризис в Украине с начала полномасштабной войны остро отразился на коммунальной сфере. РБК-Украина писала, что в настоящее время особенно востребованы квалифицированные представители рабочих профессий, электричества, слесари, а также не хватает дворников и сантехников.
Подробнее об актуальных вакансиях для коммунальщиков и какие зарплаты предлагают в этой области, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время мы сообщали, что только с начала 2024 ваучер на обучение за средства государства получили 20 тысяч украинцев. Подробнее о том, хо и как может получить ваучер на обучение, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.