Минэкономики должно защитить металлургическую отрасль и ввести временный запрет на экспорт лома, - нардеп

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Николаенко.

"Для меня удивительно, что не работают пошлины, потому что мы их продлевали. Видимо, это связано в первую очередь с высокой ценой на металл, и их размер не является достаточным для того, чтобы предотвратить экспорт. Минэкономики нужно срочно проводить с металлургами совещание и определить объемы, периоды. Возможно, на какой-то момент ограничивать вообще вывоз", - сказал Николаенко.

По его мнению, Украина должна защитить отечественных металлургов, которые уже начали ощущать дефицит металлолома, являющегося для них стратегическим сырьем, из-за его массового экспорта в последние месяцы.

"Мы можем и должны защищаться. Я изучу этот вопрос и предложу профильному министерству, профильному министру как можно быстрее его рассмотреть, на этой неделе", - пообещал Николаенко.