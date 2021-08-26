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Мінекономіки має захистити металургійну галузь і ввести тимчасову заборону на експорт металобрухту, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, Мінекономіки необхідно терміново ввести заборону на експорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.

"Для мене дивно, що не працюють мита, тому що ми їх подовжували. Мабуть, це пов'язано в першу чергу з високою ціною на метал, і їх розмір не є достатнім для того, щоб запобігти експорт. Мінекономіки потрібно терміново проводити з металургами нараду і визначити обсяги, періоди. Можливо, на якийсь момент обмежувати взагалі вивезення", - сказав Ніколаєнко.

На його думку, Україна повинна захистити вітчизняних металургів, які вже почали відчувати дефіцит металобрухту, що є для них стратегічною сировиною, через його масовий експорт в останні місяці.

"Ми можемо і повинні захищатися. Я вивчу це питання і запропоную профільному міністерству, профільному міністру якнайшвидше його розглянути, на цьому тижні", - пообіцяв Ніколаєнко.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада повинна негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.

Нагадаємо, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали рости з середини весни: в квітні вони склав 38 тис. тонн, в травні - 60 тис. тонн, в червні цей показник побив рекорд - 85 тис. тонн.

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експорт металобрухту