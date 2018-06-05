В Украине работает специальный реестр опасных для окружающей среды проектов

Минэкологии завершает работу над рейтингом самых больших загрязнителей окружающей среды. Об этом сегодня журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Министерство экологии осуществляет ежегодный мониторинг самых больших загрязнителей воды, воздуха и почвы... Сейчас мы завершаем рейтинг нынешний, и в этом рейтинге есть названия предприятий с их месторасположением... Понятно, что самую большую экологическую нагрузку несут промышленные регионы, и я не открою секрет, если начну называть такие города, как Запорожье или Мариуполь, но тут важно знать не только города, а авторов этих загрязнений, то есть, кто несет ответственность и применять инструменты влияния для того, чтоб они меняли свои технологии", - сказал он.

Семерак отметил, что после принятия соответствующего закона в декабре прошлого года уже несколько месяцев работает специальный реестр опасных для окружающей среды проектов, который насчитывает на сегодня более 600 таковых.

"Уже сегодня несколько месяцев работает реестр, который есть на сайте Министерства экологии, где более 600 опасных для окружающей среды проектов предприятий сейчас проходят процедуру оценки влияния на окружающую среду", - сказал министр.

Напомним, Минэкологии совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.