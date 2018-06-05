В Україні працює спеціальний реєстр небезпечних для навколишнього середовища проектів

Мінекології завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Міністерство екології здійснює щорічний моніторинг найбільших забруднювачів води, повітря і ґрунту... Зараз ми завершуємо рейтинг нинішній, і в цьому рейтингу є назви підприємств з їхнім розташуванням... Зрозуміло, що найбільше екологічне навантаження несуть промислові регіони, і я не відкрию секрет, якщо почну називати такі міста, як Запоріжжя або Маріуполь, але тут важливо знати не тільки міста, а авторів цих забруднень, тобто, хто несе відповідальність і застосовувати інструменти впливу для того, щоб вони змінили свої технології", - сказав він.

Семерак зазначив, що після ухвалення відповідного закону в грудні минулого року вже кілька місяців працює спеціальний реєстр небезпечних для навколишнього середовища проектів, який налічує на сьогодні понад 600 таких.

"Наразі вже кілька місяців працює реєстр, який є на сайті Міністерства екології, де понад 600 небезпечних для навколишнього середовища проектів підприємств зараз проходять процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище", - сказав міністр.

Нагадаємо, Мінекології спільно із міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.