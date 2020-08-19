В Минэкологии разъяснили, как правильно выбрасывать медицинские маски

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Из-за продолжения карантина в Украине продолжают накапливаться медицинские отходы

В Министерстве экологии призвали не выбрасывать использованные маски и другие медицинские средства индивидуальной защиты сразу. При этом выбрасывать медицинские отходы нужно упаковав их предварительно в пакет.

Об этом на брифинге заявил министр экологии Роман Абрамовский.

По его словам, использованные маски и перчатки лучше выбрасывать не ранее чем через трое суток.

"Будет очень полезно, если такие отходы граждане будут упаковывать в пакеты, плотно завязывать и выдерживать до выбрасывания в обычный контейнер бытовых отходов на протяжении 72 часов", - сказал Абрамовский.

При этом, в случае контактирования с больным коронавирусом, такие отходы лучше упаковывать в два пакета, в остальных случаях - в один.

Также он призвал граждан в случае выявления большой свалки медицинских отходов сообщать об этом в Государственную экологическую инспекцию по телефонам: +38 (044) 521-20-38, +38 (044) 521-20-40.

"Если во время путешествий, поездок по городу или за городом граждане увидели свалку отходов, имеющие признаки медицинских, мы просим зафиксировать его на мобильное устройство, установить геолокацию свалки и сообщить о факте ответственные государственные службы", - отметил министр.

Отметим, в Украине за вчера зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 1967 человек.

Также сообщалось, что завтра в Украине вновь пересмотрят список карантинных зон.