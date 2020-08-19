У Мінекології роз'яснили, як правильно викидати медичні маски

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Через продовження карантину в Україні продовжують накопичуватися медичні відходи

У Міністерстві екології закликали не викидати використані маски та інші медичні засоби індивідуального захисту відразу. При цьому викидати медичні відходи потрібно упакувавши їх попередньо в пакет.

Про це на брифінгу заявив міністр екології Абрамовський Роман.

За його словами, використані маски і рукавички краще викидати не раніше ніж через три доби.

"Буде дуже корисно, якщо такі відходи громадяни будуть упаковувати в пакети, щільно зав'язувати і витримувати до викидання в звичайний контейнер побутових відходів протягом 72 годин", - сказав Абрамовський.

При цьому, у разі контакту з хворим коронавірусом, такі відходи краще упаковувати в два пакети, в інших випадках - один.

Також він закликав громадян у разі виявлення великий звалища медичних відходів повідомляти про це Державну екологічну інспекцію за телефонами: +38 (044) 521-20-38, +38 (044) 521-20-40.

"Якщо під час подорожей, поїздок по місту або за містом громадяни побачили звалище відходів, що мають ознаки медичних, ми просимо зафіксувати його на мобільний пристрій, встановити геолокацію звалища і повідомити про факт відповідальні державні служби", - зазначив міністр.

Зазначимо, в Україні за вчора зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруса - захворіли 1967 чоловік.

Також повідомлялося, що завтра в Україні знову переглянуть список карантинних зон.