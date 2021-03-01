В Минэкологии предлагают создать фонд для стимулирования "зеленой" модернизации промышленности
В Украине необходимо создать фонд, который сможет привлекать средства для стимулирования экологической модернизации предприятий.
Об этом заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук.
"К сожалению, сейчас действительно не хватает финансовых инструментов, которые бы стимулировали модернизацию украинских предприятий. Мы выступаем за то, чтобы экологические средства имели целевое использование. Нужно создавать фонд как отдельное юридическое лицо, а не просто статью в бюджете. Фонд должен иметь возможность принимать различные программы под нужды стимулирования и привлекать международные средства", - сказала она.
По ее словам, наиболее эффективным механизмом модернизации частных предприятий с привлечением средств из фонда декарбонизации является сотрудничество с банками.
"Средства будут распределяться по определенным критериям программы модернизации через систему кредитования, покрытие тела кредита или процентов. Это наиболее эффективный и быстрый механизм", - отметила замминистра.
Напомним, сейчас единственным финансовым стимулом является законодательная норма о "зеленой электрометаллургии", которая освобождает металлургические заводы с низким уровнем выбросов от дополнительных платежей в пользу производителей электроэнергии из возобновляемых источников.
Однако до сих пор ни один металлургический завод в Украине не может воспользоваться этим финансовым стимулом, поскольку Кабинет министров затягивает утверждение разрешительной документации.
В то же время, по словам экспертов, Европа активно реализует масштабную программу European Green Deal, которая предусматривает превращение ЕС к 2050 году в углеродно-нейтральный континент.
Например, 5 февраля комитет по вопросам окружающей среды Европарламента принял жесткую резолюцию, согласно которой почти 94% импорта, который осуществляет выбросы на территории Европы, будет подпадать под действие углеродного налога.
"Есть большой риск, что "грязное" промышленное производство из стран ЕС могут перенести в Украину, Грузию, Албанию. Поэтому ЕС рассматривает введение механизма, суть которого заключается в экономических и таможенных барьерах для нашей промышленности, если мы не будем отвечать критериям энергоэффективности и нормам выбросов углерода", - пояснил бывший врио председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.
В свою очередь, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал введение "углеродного" налога "вопросом жизни и смерти" для европейской промышленности, подчеркивает издание.