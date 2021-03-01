В Минэкологии предлагают создать фонд для стимулирования "зеленой" модернизации промышленности

В Украине необходимо создать фонд, который сможет привлекать средства для стимулирования экологической модернизации предприятий.

Об этом заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук.

"К сожалению, сейчас действительно не хватает финансовых инструментов, которые бы стимулировали модернизацию украинских предприятий. Мы выступаем за то, чтобы экологические средства имели целевое использование. Нужно создавать фонд как отдельное юридическое лицо, а не просто статью в бюджете. Фонд должен иметь возможность принимать различные программы под нужды стимулирования и привлекать международные средства", - сказала она. По ее словам, наиболее эффективным механизмом модернизации частных предприятий с привлечением средств из фонда декарбонизации является сотрудничество с банками. "Средства будут распределяться по определенным критериям программы модернизации через систему кредитования, покрытие тела кредита или процентов. Это наиболее эффективный и быстрый механизм", - отметила замминистра.