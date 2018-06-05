Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минэкологии планирует осенью презентовать законопроект об отходах

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:23
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Как отметил Семерак, также необходимо будет разработать и принять девять смежных законопроектов

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует презентовать законопроект об отходах осенью этого года. Об этом сегодня в ходе конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, сообщил глава Минэкологии Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина

"У нас есть амбициозный план подготовить и презентовать этот законопроект (об отходах, -ред.) уже осенью этого года", - сказал министр. 

При этом, как отметил Семерак, необходимо будет разработать и принять девять смежных законопроектов, разработка части из которых уже почти завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.

Во Львове определились с местом строительства завода по переработке отходов Украина и Япония будут сотрудничать в рамках Парижского климатического соглашения
Теги публикации: Минэкологии, отходы, Остап Семерак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top