Минэкологии планирует осенью презентовать законопроект об отходах

Как отметил Семерак, также необходимо будет разработать и принять девять смежных законопроектов

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует презентовать законопроект об отходах осенью этого года. Об этом сегодня в ходе конференции "Новая политика управления отходами - путь к циклической экономике", посвященной внедрению Национальной стратегии управления отходами до 2030 года, сообщил глава Минэкологии Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть амбициозный план подготовить и презентовать этот законопроект (об отходах, -ред.) уже осенью этого года", - сказал министр.

При этом, как отметил Семерак, необходимо будет разработать и принять девять смежных законопроектов, разработка части из которых уже почти завершена.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.