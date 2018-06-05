Мінекології планує восени презентувати законопроект про відходи

Як зазначив Семерак, також необхідно буде розробити і прийняти дев'ять суміжних законопроектів

Міністерство екології і природних ресурсів України планує презентувати законопроект про відходи восени цього року. Про це сьогодні в ході конференції "Нова політика управління відходами - шлях до циклічної економіки", присвяченій впровадженню Національної стратегії управління відходами до 2030 року, повідомив глава Мінекології Остап Семерак, передає кореспондент РБК-Україна.

"У нас є амбітний план підготувати і презентувати цей законопроект (про відходи, -ред.) вже восени цього року", - сказав міністр.

При цьому, як зазначив Семерак, необхідно буде розробити і прийняти дев'ять суміжних законопроектів, розробка частини з яких вже майже завершена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство екології та природних ресурсів України спільно з міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.