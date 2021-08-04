Минэкологии должно показать формулу господдержки для экомодернизации промышленности, - эколог

Для достижения поставленной властью Украины цели по снижению выбросов СО2 до 35% необходимо предоставить промышленности господдержку для проведения экомодернизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светланы Берзиной.

"О достижимости этой цели можно говорить, только когда будут предоставлены экономические расчеты и формулы государственной поддержки модернизации наших промышленных предприятий, за счет чего должны сократиться выбросы парниковых газов. В первую очередь это сферы энергетики, металлургия, строительная, производство стройматериалов", - сказала Берзина.

По ее словам, Минэкологии должно представить план поддержки экомодернизации промышленности и согласовать его с бизнесом, однако на данный момент диалог с ним практически не ведется.

"К сожалению, диалог ведется, но результативность этого диалога, я не могу сказать, что ее вообще нет, но она весьма низкая", - сказала Берзина.