Мінекології має показати формулу держпідтримки для екомодернізаціі промисловості, - еколог

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлани Берзіної.

"Про досяжність цієї мети можна говорити, тільки коли будуть надані економічні розрахунки і формули державної підтримки модернізації наших промислових підприємств, за рахунок чого повинні скоротитися викиди парникових газів. В першу чергу це сфери енергетики, металургія, будівельна, виробництво будматеріалів", - сказала Берзіна.

За її словами, Мінекології має представити план підтримки екомодернізаціі промисловості та узгодити його з бізнесом, проте на даний момент діалог з ним практично не ведеться.

"На жаль, діалог ведеться, але результативність цього діалогу, я не можу сказати, що її взагалі немає, але вона досить низька", - сказала Берзіна.