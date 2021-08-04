Мінекології має показати формулу держпідтримки для екомодернізаціі промисловості, - еколог

Для досягнення поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35% необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізаціі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлани Берзіної.
"Про досяжність цієї мети можна говорити, тільки коли будуть надані економічні розрахунки і формули державної підтримки модернізації наших промислових підприємств, за рахунок чого повинні скоротитися викиди парникових газів. В першу чергу це сфери енергетики, металургія, будівельна, виробництво будматеріалів", - сказала Берзіна.
За її словами, Мінекології має представити план підтримки екомодернізаціі промисловості та узгодити його з бізнесом, проте на даний момент діалог з ним практично не ведеться.
"На жаль, діалог ведеться, але результативність цього діалогу, я не можу сказати, що її взагалі немає, але вона досить низька", - сказала Берзіна.
Як відомо, Кабінет Міністрів схвалив намір скоротити до 2030 року викиди парникових газів до 35% (в порівнянні з рівнем 1990 року) в рамках Паризької угоди. Однак в документі чітко зазначено: Україна готова цю мету досягти, тільки якщо міжнародне співтовариство фінансово підтримає нашу країну. Якщо ж фінансова підтримка буде відсутньою, то досягнення НВВ2 буде поставлено під загрозу.
Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття закону про зниження промислових викидів в запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.
У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась при могутній підтримці держав, які надали підприємствам більше 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.