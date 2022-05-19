У Минэкологии нет доказательств попадания сероводорода в Азовское море, - министр

Сейчас Минэкологии не обладает доказательствами попадания концентрированного раствора сероводорода в Азовское море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца во время брифинга.

"Подтвержденных фактов попадания сероводорода в Азовское море в Минэкологии пока нет", - подчеркнул Стрелец. При этом он отметил, что для того, чтобы оценить ущерб экологии, нанесенный Россией, необходимо обеспечить доступ к этим местам.