У Мінекології немає доказів потрапляння сірководню в Азовське море, - міністр

Зараз у Мінекології немає доказів потрапляння концентрованого розчину сірководню в Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця під час брифінгу.

"Підтверджених фактів потрапляння сірководню в Азовське море у Міндовкілля наразі не мають", - наголосив Стрілець. При цьому він зазначив, що для того, щоб оцінити збитки екології, завдані Росією, необхідно забезпечити доступ до цих місць.