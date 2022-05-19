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У Мінекології немає доказів потрапляння сірководню в Азовське море, - міністр

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Четвер 19 травня 2022 17:30
У Мінекології немає доказів потрапляння сірководню в Азовське море, - міністр Фото: міністр довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець (facebook.com/ruslan.strelets)
Автор: Іван Носальський

Зараз у Мінекології немає доказів потрапляння концентрованого розчину сірководню в Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця під час брифінгу.

"Підтверджених фактів потрапляння сірководню в Азовське море у Міндовкілля наразі не мають", - наголосив Стрілець.

При цьому він зазначив, що для того, щоб оцінити збитки екології, завдані Росією, необхідно забезпечити доступ до цих місць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті регулярного бомбардування "Азовсталі", російські військові могли спричинити витік десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Є загроза повного вимирання Азовського моря.

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Минэкологии Азовское море Війна Росії проти України
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