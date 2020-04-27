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Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 11:14
Минэкоэнерго представит план развития Чернобыльской зоны
Фото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (twitter.com/AvakovArsen)

План должен быть представлен в ближайшие недели

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что в ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

План будет представлен на рассмотрение президенту и Кабинету министров.

"Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мер безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели министерство представит на рассмотрение президенту и Кабинету министров план действий на этой территории, в частности по усилению противопожарных мероприятий", - написала Буславец.

По ее словам, план предусматривает ряд мер по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофайнмента и остатков конструкций четвертого блока ЧАЭС.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Как писало РБК-Украина, вчера вечером министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Чернобыльской зоне были ликвидированы все очаги лесного пожара.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате пожаров в Чернобыльской зоне было уничтожено более 11 тысяч гектаров леса.

В Чернобыльской зоне продолжаются пожары в четырех лесничествах В Чернобыльской зоне ликвидировали все очаги пожара
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