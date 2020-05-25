Минэкоэнерго будет разделено, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы Кабмина, объединение министерств не дало ожидаемого результата

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства. По его словам, объединение министерств не дало того ожидаемого эффекта.

Об этом он рассказал в интервью "Интефакс-Украина".

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - сказал он.

Шмыгаль заявил, что является сторонником того, что вопросом экологии должен заниматься профессиональный эколог.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - сказал глава правительства.

Напомним, ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит целесообразность разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в два самостоятельных министерства.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук решили создать четыре "суперминистерства", соединив уже существующие.

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Автор: Юлия Струк