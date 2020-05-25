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Мінекоенерго буде розділене, - Шмигаль

Новини » Політика     25.05.2020 - 10:48
Мінекоенерго буде розділене, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави Кабміну, об'єднання міністерств не дало очікуваного результату

Глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України буде розділене на два профільних відомства. За його словами, об'єднання міністерств не дало того очікуваного ефекту.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтефакс-Україна".

"Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології - це в порядку денному", - сказав він.

Шмигаль заявив, що є прихильником того, що питанням екології повинен займатися професійний еколог.

"Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім - вугільна галузь, а потім - про червонокнижних рослинах і вилові мотиля. З тих пір я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе ", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування розгляне доцільність роз'єднання Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України в два самостійних міністерства.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук вирішили створити чотири "суперміністерства", з'єднавши вже існуючі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України МинэкологииДенис ШмигальКабінет Міністрів України
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