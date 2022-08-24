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Минэкологии назвало сумму ущерба, который нанесла Россия природе Украины

Фото: убытки от российского вторжения достигли 395 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Убытки природе Украины от вооруженной агрессии России за пол года достигли 395 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным министерства, за шесть месяцев войны зафиксировано более 2 тысяч фактов причинения ущерба окружающей среде. Начисленные убытки уже достигли 395 млрд гривен.

Убытки вследствие загрязнения воздуха составляли 176 млрд гривен, водных ресурсов - 106,3 млрд гривен, почв - 8,8 млрд гривен.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину мы фиксируем все преступления оккупантов против окружающей среды, чтобы в дальнейшем заставить его сполна оплатить причиненное украинскому народу", - говорится в сообщении.

Напомним, что Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла Россия инфраструктуре Украины.

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