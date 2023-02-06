Міндовкілля назвало нову суму збитків довкіллю України через агресію РФ

Як повідомив під час брифінгу начальник відділу екологічного контролю Управління екологічного контролю та методології Міндовкілля Олександр Ставнійчук, Державна екологічна інспекція України зафіксувала вже понад 2300 випадків шкоди, заподіяної довкіллю України.

"Загальна сума забруднення та засмічення земель становить понад 845 млрд гривень, забруднення атмосферного повітря - 998 млрд гривень, сума завданої шкоди водним об’єктам - 56 млрд гривень. Тобто загальна сума збитків по земельних, водних ресурсах та атмосферному повітрю на сьогодні - близько 1 трлн 900 млрд гривень", - підкреслив Ставнійчук.

Експерт додав, що внаслідок повномасштабного вторгнення окуповано території 514 об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферні заповідники. Загалом з 24 лютого шкоди зазнали території 900 об’єктів природно-заповідного фонду площею 1,2 млн гектарів.

"Під загрозою збереження опинилися близько 600 видів тварин, близько 750 видів рослин та грибів, які занесені до Червоної книги України. Відбувається катастрофічна загибель чорноморських дельфінів. Під загрозою опинилися всі 20 видів кажанів, зареєстрованих у фауні України та занесених до Червоної книги України, понад 120 видів водно-болотних птахів фауни України, які є об’єктом захисту Угоди про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів", - повідомив представник міністерства.

Також, за даними експерта, наразі під окупацією та в зоні бойових дій перебувають 538 тисяч гектарів лісів. Водогосподарська інфраструктура теж постраждала: пошкоджено дамби, насосні станції та інші гідротехнічні споруди - усього понад 500 об’єктів.

Крім того, як повідомив виконавчий директор WWF-Україна Богдан Вихор, екосистема України, яка на третину пошкоджена, безпосередньо впливає на клімат Європи, і ситуація може значно погіршитися.

"Якщо говорити про те, яку роль виконували природні екосистеми в Україні для стабілізації змін клімату, - водно-болотні угіддя, Рамсарські угіддя вже не виконують свої екосистемні функції. В результаті це має прямий вплив на клімат. Україна - одна з найбільш країн Європейського континенту. Те, що третина країни була вражена військовими діями, третина екосистем пошкоджена, означає, що ми не зможемо стабілізувати клімат на континенті і наступного літа половина європейських річок може пересохнути", - наголосив Вихор.