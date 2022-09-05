"Минай" і "Колос" не виявили сильнішого в матчі УПЛ із двома пенальті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Минай" – "Колос" – 1:1

Голи: Кулієв, 4 – Оріховський, 32 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Вишневський, 36 (М)

Довго команди не запрягали. Уже на 2-й хвилині "хлібороб" Безбородько протиснув оборонця "Миная", але відпустив від себе м'яч і змарнував нагоду відкрити рахунок. А ось закарпатці у відповідь відразу ж забили.

Гол організувала зв'язка Горін-Кулієв. Перший із глибини правого флангу класно закинув за спину Золотову, а другий – підхопив м'яч і з кута штрафного майданчика влучно пробив під голкіпером.

"Колос" оговтався ближче до середину тайму. Знову в епіцентрі подій опинився Безбородько. Форвард гостей спершу непогано пробив головою після прострілу Оріховського – поруч зі стійкою. А згодом заробив на собі фол і дозволив тому ж Оріховському зрівняти рахунок із 11-метрової позначки.

"Минай" міг відновити перевагу в один м'яч за якихось чотири хвилини. Однак, Вишневський опинитися в обіймах партнерів після пенальті не зумів. Його постріл після порушення правил на Кулієві прийняла на себе стійка...

У дебюті другого тайму закарпатці не використали ще один момент. Це Кулієв перспективно подав із лівого флангу, але Волинець потягнув із кута гарний удар Твердохліба головою!

А ближче до фінального свистка до перемоги вже були близькі ковалівці. Оріховський наважився потужно пробити під перекладину на вході в штрафний майданчик, та його удар парирував Бандура. Лисенко зіграти ж на добиванні не зміг.

Зрештою, попри бажання обох колективів, більше в цей день не забив ніхто. Нічия дозволила "Минаю" набрати перше очко в сезоні та залишити позаду сенсаційних аутсайдерів із "Ворскли" та "Динамо", а також львівський "Рух".