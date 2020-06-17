Минай - Динамо: видео голов и обзор матча

В первом полуфинальном матче Кубка Украины "Минай" на своем поле принимал киевское "Динамо". Команда Алексея Михайличенко победила перволиговый клуб благодаря дублю Миккеля Дуелунда.

Датский футболист забил дважды еще в первом тайме - на 9 и 39 минутах. При счете 1:0 отличиться мог еще и Фран Соль, но испанец не реализовал пенальти.

После перерыва Миккель отдал голевую передачу на Беньямина Вербича, но его гол в итоге был отменен главным арбитром встречи Екатериной Монзуль после использования системы VAR.

"Динамо" стартовало в Кубке Украины со стадии 1/8 финала и на пути к решающему матчу помимо закарпатского клуба победило донецкий "Шахтер" (2:1) и "Александрию" (1:0).

Второй финалист определится 24 июня в поединке между "Мариуполем" и "Ворсклой".

Напомним, решающая игра Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.