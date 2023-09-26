У Мінагрполітики оцінили показники врожаю у цьогорічному аграрному сезоні

Що з урожаєм в Україні

За його словами, поки що рано оцінювати аграрний сезон, проте він розповів про певні успіхи.

"У нас непоганий урожай того, що ми вже зібрали. Літом вже закінчили озиму пшеницю, озимий ріпак, там хороший урожай соняшника. Зараз також показує більше ніж ми планували врожаю сої", - сказав міністр.

Він зауважив, що менший врожай вийшов по продовольчій пшениці, але його все одно достатньо і для українського ринку. Сольський уточнив, що головне акуратно за цим нам як Міністерству, так і учасникам ринку слідкувати.

Що цікавить аграрія

"Зараз починаються вже активні жнива кукурудзи, це величезний також об'єм який ми традиційно експортували. Хочу нагадати, що ми в травні під час початку посівної думали, що в нас буде приблизно 63-64 млн тонн, потім ми підняли прогноз там 67-68 тонн, потім понад 70 тонн. Минулого року у нас був результат 72 млн тонн, потім 75 млн тонн", - розповів міністр.

Сольський пояснив, що останні два тижні мова йде про урожай, який напевно буде десь близько 79 мільйонів тонн, тобто на як мінімум мільйонів сім більше ніж минулого року.

Проте аграрія в Україні наразі цікавить наступне питання, а саме по якій ціні це все можна продати. Дуже важливою для України є можливість продати його дорожче.

Проблеми з експортом

За словами міністра, Україні треба в місяць мати можливостей вивозити з країни 5 млн тонн, а поки що це три з чимось.

"Очевидно це суттєва різниця, коли така суттєва різниця, то завжди коштує дорого логістика і недорого зерно, тому що попиту на логістику значно більше ніж пропозицій", - йдеться у заяві.

Потрібно, аби це відбалансувалось, саме тому уряд має сильну надію на рахунок експорту річкою Дунай та Чорним море. І таким чином ціна на товар має піднятись.

Прогноз урожаю

Нагадаємо, Мінагрополітики покращило прогноз збору зернових в Україні через рекордну урожайність. Цього року українські аграрії можуть зібрати близько 56,4 млн тонн зернових, а також 20,3 млн тонн олійних.

Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва, зазначили в міністерстві.

Станом на кінець серпня в Україні практично завершено жнива ранніх культур: намолочено 29 млн тонн зернових та 4 млн тонн олійних. Завдяки сприятливій погоді врожайність ранніх зернових не лише перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік.