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Аграрный экспорт Украины в страны ЕС увеличился на 145 млн долларов

НовостиПромышленность    13.06.2018 - 10:21
Фото: Ольга Трофимцева (minagro.gov.ua)
Фото: Ольга Трофимцева (minagro.gov.ua)

Аграрный экспорт составляет 1,9 млрд долларов

Внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за январь-апрель 2018 года увеличился почти на 14%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофімцева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, по словам Трофимцевой, аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Напомним, в Украине по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен.

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Теги публикации: Министерство аграрной политики, экспорт, сельхозпродукция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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