Аграрный экспорт Украины в страны ЕС увеличился на 145 млн долларов

Аграрный экспорт составляет 1,9 млрд долларов

Внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза за январь-апрель 2018 года увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофімцева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, по словам Трофимцевой, аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Напомним, в Украине по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен.