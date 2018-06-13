Аграрний експорт України до країн ЄС збільшився на 145 млн доларів

Аграрний експорт становить 1,9 млрд доларів

Зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Європейського Союзу за січень-квітень 2018 року збільшився майже на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 2,8 млрд доларів. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

При цьому, за словами Трофімцевої, аграрний експорт до країн ЄС за цей час зріс на 145 млн доларів порівняно з 2017 роком та становив 1,9 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг склали 10521,7 млн гривень.