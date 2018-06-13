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Аграрний експорт України до країн ЄС збільшився на 145 млн доларів

НовиниПромисловість    13.06.2018 - 10:21
Фото: Ольга Трофімцева (minagro.gov.ua)
Фото: Ольга Трофімцева (minagro.gov.ua)

Аграрний експорт становить 1,9 млрд доларів

Зовнішньоторговельний обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Європейського Союзу за січень-квітень 2018 року збільшився майже на 14%  порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 2,8 млрд доларів. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

При цьому, за словами Трофімцевої, аграрний експорт до країн ЄС за цей час зріс на 145 млн доларів порівняно з 2017 роком та становив 1,9 млрд доларів.

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг склали 10521,7 млн гривень.

В МЕРТ почали роботу над Експортною стратегією України Експорт товарів в Ізраїль за перший квартал цього року склав 179 млн доларів
Теги публікації: Міністерство аграрної політики, експорт, сельхозпродукция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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